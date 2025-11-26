Con vari intoppi e qualche ritardo sulla tabella di marcia, la Juventus è riuscita a lasciare la Norvegia
(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Con vari intoppi e qualche ritardo sulla tabella di marcia, la Juventus è riuscita a lasciare la Norvegia e a decollare dall'aeroporto di Bodo. Ora la squadra sta volando verso l'Italia ed è attesa a Torino nel tardo pomeriggio, con il tecnico Luciano Spalletti che sta programmando le sedute di allenamento in vista del prossimo impegno. Locatelli e compagni infatti saranno già in campo sabato pomeriggio alle 18 per sfidare il Cagliari allo Stadium. (ANSA).
Pubblicità
News
Letizia: "Furlani aveva ragione ad abbassare l’offerta per Maignan dopo Rotterdam, ora le cose sono cambiate"
Atalanta, Scamacca non rimpiange Juric: "Palladino ha portato idee chiare e ben decise fin dal primo giorno"
Solo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!di Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Solo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
MILAN FUTURO
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Pietro MazzaraBrutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com