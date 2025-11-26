Attimi di ansia in Napoli-Qarabag: Medina respinge con il viso la palla e resta a terra

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Attimi di ansia in Napoli-Qarabag. Kevin Medina respinge con il viso la palla calciata forte da McTominay, un colpo duro che lo lascia a terra. Immediato l'intervento dello staff medico, fortunatamente il giocatore colombiano si è rialzato facendo cenno che andava tutto bene. Il Qarabag ha chiesto in un primo momento la sostituzione, ma Medina è voluto rimanere in campo. Passano altri minuti e l'arbitro ferma di nuovo il gioco perché Medina è bloccato a terra. Il difensore però decide ancora di restare in campo, poi è il Qarabag a imporre la sostituzione del giocatore. (ANSA).