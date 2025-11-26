Atalanta, Scamacca non rimpiange Juric: "Palladino ha portato idee chiare e ben decise fin dal primo giorno"

(ANSA) - BERGAMO, 25 NOV - "Palladino ci ha portato positività, ma soprattutto idee chiare e ben decise fin dal primo giorno. Credo sia la cosa più importante". Gianluca Scamacca, alla vigilia del match di Champions League dell'Atalanta in casa dell'Eintracht Francoforte, elogia il tecnico chiamato a sostituire l'esonerato Ivan Juric. "A Napoli sono entrato carico, mi è piaciuto che abbiamo giocato insieme. Potevano segnare De Ketelaere e Lookman. Ho rivisto una squadra unita", spiega il centravanti romano, tornato al gol alla ripresa del campionato. Riguardo alla differenza di rendimento tra Europa e serie A, Scamacca non ha una spiegazione: "Nessuno entra in campo pensando che il campionato sia meno importante della Champions.

Diamo sempre il cento per cento: i dati dicono che in Europa abbiamo fatto meglio, cercheremo di portarli a favore anche in serie A". "Con l'Eintracht sarà una partita intensa e difficile, ma sappiamo quello che dobbiamo fare. Ne abbiamo tante davanti, più minutaggio può consentirmi di entrare più in condizione - chiude Scamacca -. La cosa che mi ha fatto più male è stare lontano dalla squadra e dallo spogliatoio. Un periodo tosto che m'è servito tantissimo". (ANSA).