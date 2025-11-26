Agresti: "Non è per fortuna che il Milan ha Maignan, non è per sfortuna che gli anni stanno togliendo qualcosa a Sommer"

Stefano Agresti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il derby: "Un po’ per merito e un po’ - diciamolo - anche per fortuna, il Milan vince un altro derby: negli ultimi sei non ha mai perso e se ne è aggiudicati quattro, sono cambiati gli allenatori ma non il risultato. A goderne è la Roma, che rimane in testa da sola: se i giallorossi possano o meno conquistare lo scudetto è uno dei grandi temi di giornata; ne parleremo. Ma ovviamente il Milan ha lavorato soprattutto per se stesso: questo successo, dopo i tre pareggi nei quali era incappato nelle quattro giornate precedenti, rilancia i rossoneri nella lotta al vertice, oltre a permettere loro di scavalcare l’Inter. E oggi comincia una settimana - un’altra - che per il Diavolo è differente rispetto a tutte le concorrenti, dagli stessi nerazzurri alla Roma, dal Napoli al Bologna fino alla Juve: Allegri penserà alla Lazio, prossima avversaria in campionato, mentre le rivali dovranno prima guardare alla coppa, chi all’Atletico Madrid, chi al Qarabag, chi ad altri. Un vantaggio non da poco, per il Milan.

Allegri ha vinto il derby giocandolo nell’unico modo in cui poteva: resistenza, resilienza, pazienza. E contropiede (che non è una brutta parola, anzi). L’Inter ha creato di più, ha colpito due pali, ma ha sprecato e si è fatta infilare dalla velocità dei rossoneri senza centravanti. Il Milan è stato insomma abile a nascondere le proprie lacune e a sfruttare le caratteristiche e le qualità dei campioni che possiede. Incluso il portiere, anzi forse proprio a cominciare da Maignan che ha preso tutto: tiri da vicino, conclusioni da lontano, colpi di testa, perfino il rigore di Calhanoglu. Pensiamo di essere abbastanza realisti se diciamo che, a portieri invertiti, sarebbe stato opposto anche il risultato. Tant’è: non è per fortuna che il Milan ha Maignan, non è per sfortuna che gli anni stanno togliendo qualcosa a Sommer. Sono semplicemente visioni e scelte, azzeccate o meno".