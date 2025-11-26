Bianchin: "Chi vive Milanello fa notare che in questa stagione Maignan in allenamento fa meno cose ma in modo più preciso"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it presentando Claudio Filippi, il preparatore dei portieri del Milan: "Maignan con Filippi sembra migliorato soprattutto mentalmente e dà nuovamente l'impressione di essere un portiere carismatico. Più oggettivamente, è tornato a fare parate decisive: su Neres nel recupero contro il Napoli, su Gatti contro la Juve, su Zappacosta a Bergamo, sulla punizione di Hernani a Parma. Poi certo, para i rigori, come non gli succedeva dal 2023: in questo mese ha respinto Dybala e Calhanoglu, forse i due migliori specialisti del campionato. Allegri a fine partita ha fatto pubblici complimenti al suo uomo di fiducia: "Claudio Filippi è il migliore in questo, è molto bravo a preparare i portieri sui rigori". Torna in mente una frase di Luca Marchegiani: "Io Filippi l’ho avuto al Chievo ed è stato l’anno in cui ho parato cinque rigori consecutivi. Lui aveva un modo di prepararmi particolare. Mi istruiva bene".

Allegri addirittura ha detto che Filippi è stato decisivo per convincere Maignan a rimanere al Milan e l'impressione è che qui sia la chiave. Maignan riconosce Filippi come un professionista di alto livello e si fida. Chi vive Milanello fa notare che in questa stagione Mike in allenamento fa meno cose ma in modo più preciso e anche questa può essere una chiave. La storia invece dice che Filippi è un preparatore molto analitico, che cura il gesto tecnico, la postura dei portieri. Non un rivoluzionario ma un preparatore nella scia della grande tradizione italiana. Mike aggiunge il suo modo di vivere - non è semplice convincerlo a cambiare... - e ovviamente il gioco con i piedi, in cui è tra i migliori al mondo. In questi tre mesi, funziona. Se Maignan sia il miglior portiere del campionato, è opinabile... e una telefonata a Svilar, in ogni caso, andrebbe fatta. Che sia migliorato rispetto alle ultime due stagioni, invece, è un fatto".