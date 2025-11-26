Ramazzotti: "Nello spogliatoio Allegri si è complimentato con tutta la squadra senza però abbandonare lo... stile Allegri"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Sorrisi, abbracci e... pizza. Tanta pizza per tutti. Il dopo derby del Milan è stato da ricordare, con i giocatori che hanno prolungato i festeggiamenti nella notte in un locale, ma la terza affermazione contro una grande non ha fatto scomporre Max Allegri. Il tecnico come al solito non ha celebrato la vittoria in campo, sotto la Curva Sud, insieme ai suoi uomini e al momento del fischio finale, con una corsetta, ha fatto subito la scalinata che porta al sottopassaggio. Stavolta però aveva dipinto sul volto un sorriso (trattenuto a stento) ed era meno teso. Ecco perché nello spogliatoio si è complimentato con tutta la squadra senza però abbandonare lo... stile Allegri. Ovvero ha invitato i giocatori a godersi il momento, ma, al tempo stesso, a rimanere concentrati perché non è ancora stato fatto niente e l’obiettivo è lontano.

Max sa come si vince, ovvero con equilibrio e senza alti e bassi di umore. E sabato arriva la Lazio. Ecco perché domenica notte non ha allentato (troppo) la tensione e non lo ha fatto neppure ieri, quando a Milanello sono ripresi gli allenamenti e l’1-0 nel derby andrà cancellato. Per ricominciare a lavorare da zero e senza guardare il secondo posto in classifica che, nell’Allegri pensiero, può far sognare il tricolore al popolo milanista, ma non ai suoi uomini, “obbligati” a rimanere focalizzati sulla caccia al quarto posto. A marzo, poi, si vedrà".