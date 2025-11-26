Reijnders titolare, ma il City perde ancora: il Bayer Leverkusen vince 0-2

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 14:00News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Sonora vittoria per 3-0 del Chelsea sul Barcellona, mentre il Manchester City perde per 2-0 in casa contro il Bayer Leverkusen nella quinta giornata di Champions League. I risultati delle partite disputate oggi: Chelsea-Barcellona 3-0 Dortmund-Villarreal 4-0 Manchester City-Leverkusen 0-2 Marsiglia-Newcastle 2-1 Slavia Praga-Ath. Bilbao 0-0 Napoli-Qarabag 2-0 Bodo/Glimt-Juventus 2-3 Ajax-Benfica 0-2 Galatasaray-Union SG 0-1 . (ANSA).