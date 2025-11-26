Reijnders titolare, ma il City perde ancora: il Bayer Leverkusen vince 0-2
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Sonora vittoria per 3-0 del Chelsea sul Barcellona, mentre il Manchester City perde per 2-0 in casa contro il Bayer Leverkusen nella quinta giornata di Champions League. I risultati delle partite disputate oggi: Chelsea-Barcellona 3-0 Dortmund-Villarreal 4-0 Manchester City-Leverkusen 0-2 Marsiglia-Newcastle 2-1 Slavia Praga-Ath. Bilbao 0-0 Napoli-Qarabag 2-0 Bodo/Glimt-Juventus 2-3 Ajax-Benfica 0-2 Galatasaray-Union SG 0-1 . (ANSA).
Pubblicità
News
Bianchin: "Chi vive Milanello fa notare che in questa stagione Maignan in allenamento fa meno cose ma in modo più preciso"
Solo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!di Carlo Pellegatti
Le più lette
3 Solo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
MILAN FUTURO
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Pietro MazzaraBrutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com