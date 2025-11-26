Di Stefano: "Sono rimasto colpito dalle frasi di Chivu e Thuram dopo il derby"

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a MilanVibes sul derby: "Il Milan rispetto a tante altre squadre ha dichiarato in maniera concreta quello che è il proprio mood stagionale. Dico sempre che i numeri non sono incontrovertibili, 5 indizi fanno più che una prova. Il Milan ha vinto 1-0 con Inter, 1-0 col Bologna, 1-0 con la Roma, ha fatto 0-0 con la Juve e 2-1 col Napoli subendo un gol solo su calcio di rigore in inferiorità numerica. Hai fatto 13 punti su 15 con le big giocando sempre allo stesso modo, che è uno stile di gioco che anche il Real ci ha costruito le vittorie in Champions, ripartendo in contropiede e stando attenti in fase difensiva.

Se hai Pulisic e Leao lo puoi fare. Il Milan ha più che mai mostrato il proprio stile di gioco. L’Inter non avrebbe demeritato assolutamente, sono rimasto colpito dalle belle frasi di Chivu e Thuram, non hanno esaltato il Milan ma sono stati concreti dicendo che il Milan aveva un piano gara e l’hanno portato avanti con forza. Il Milan ieri nel secondo tempo non ha mai subito un tiro in porta a parte il rigore. Il Milan è entrato in campo con questa idea, voleva fare questo e l’ha fatto, io credo che contino i risultati e ora i risultati sono dalla parte di Allegri che ha riportato la normalità a Milanello”