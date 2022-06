MN - Quirante: "Milan club giusto per Asensio. Il calciatore vuole giocare con continuità per andare ai mondiali"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Sergio Quirante, giornalista dell’emittente spagnola Gol TV, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare della questione legata a Marco Asensio. Il giocatore è in uscita dal Real Madrid e piace molto al Milan. Quirante ci ha spiegato le intenzioni del giocatore dicendo: “Marco è all’ultimo anno di contratto con il Real Madrid, il Milan è un club molto interessato ad ingaggiarlo. Il giocatore vuole essere importante, ottenere minuti e continuità. Penso che questa possa essere la via giusta per poter disputare il mondiale in Qatar. È qualcosa che non ha potuto trovare dire quasi mai al Real Madrid con una certa frequenza”.

Intervista di FIlippo D'Angelo