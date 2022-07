MN - Raffa: "Milan? Ecco chi mi intriga. I rossoneri non hanno niente da invidiare a nessuno in mediana"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tonino Raffa, storico radicoronista di Tutto il Calcio minuto per minuto su Rai Radio 1, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su chi lo intriga del Milan: “Adlì mi intriga tantissimo, in Italia arriva un calciatore di enorme qualità che si è presentato con le parole giuste. Insieme a Tonali può fare grandi cose. Pobega potrebbe essere la sorpresa e Bennacer è una certezza. In mediana, il Milan, non ha niente da invidiare a nessuno. Il resto, come sempre, dovrà farlo Pioli la cui conferma è stata l’acquisto più importante”.