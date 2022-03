MN - Raffa sull'esclusione di Calabria: "È un giocatore polivalente, ma Mancini ha ragionato da CT"

MilanNews.it

Il giornalista radiofonico della Rai Tonino Raffa è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Raffa si è espresso così su uno dei temi più chiacchierati di questi ultimi giorni, l'esclusione di Davide Calabria dalle convocazioni per la nazionale (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "Calabria sarebbe anche un giocatore polivalente ma credo che Mancini abbia ragionato da CT e non da allenatore. Magari ha voluto valutare prendendo in esame altre componenti da quelle abituali”.