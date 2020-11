MN - Raimondi: "Szoboszlai è un'operazione difficile. Ha molte richieste in Europa"

Nel corso della sua intervista a MilanNews,it, il giornalista Claudio Raimondi ha parlato del grande interesse dei rossoneri per Dominik Szoboszlai: “È un giocatore molto richiesto. I tentativi ci saranno sempre, l’abbiamo visto in estate per il difensore, ma poi non è detto che vadano in porto. Szoboszlai è diventato caro, il Milan avrebbe avuto qualche possibilità con Rangnick che l’ha lanciato. Su di lui ci sono gli occhi di molti top club europei ed è difficile”.