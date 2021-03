MN - Reazione Pioli, ecco a chi sono rivolte le frasi a fine gara e perché le ha dette

Le frasi di Stefano Pioli a fine partita non erano rivolte al tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjær bensì al suo assistente Kieran Mckenna. Il mister del Milan non ha gradito l'atteggiamento antisportivo di McKenna che negli ultimi minuti di gara ha allontanato più volte il pallone per perdere tempo. Al termine del match, soprattutto per la delusione e l'amarezza della sconfitta, Pioli si è rivolto all'assistente con parole non troppo eleganti.