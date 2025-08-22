Allegri convinto del mercato: "La società ha lavorato bene, ci sentiamo tutti i giorni per scegliere nuovi obiettivi"
È la vigilia di Milan-Cremonese, prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa.
Questo un estratto delle sue dichiarazioni:
Sarà un Milan che giocherà a 3 o a 4?
"Non è questione di come si gioca, ma delle caratteristiche che avremo. L'importante è mantenere un equilibrio e ordine, poi valuterò in base alle qualità e caratteristiche dei miei ragazzi".
Il mercato
"La società ha fatto un buon lavoro sia in uscita che in entrata, tutti i giorni ci sentiamo con la dirigenza per capire obiettivi e vedere cosa potrà accadere. Adesso però l'importante è la partita che avremo domani sera".
