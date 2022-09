MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Repice, giornalista e radiocronista Rai, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sul paragone fra Dida e Maignan: “Secondo me no, è un portiere diverso. Dida aveva più piazzamento che reattività, Maignan ha uno stile proprio che lo rende decisivo proprio come avvenuto nel derby”.