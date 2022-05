MN - Repice su Investcorp-Milan: "Mi aspetto mercato importante e di livello"

MilanNews.it

Francesco Repice, noto radiocronista per 'Tutto il calcio minuto per minuto' su Rai Radio 1, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Investcorp: “Mi aspetto campagne acquisti importanti e di livello soprattutto da Milan e Roma. Hanno creato le basi perché ciò si verifichi ed entrambe potranno beneficiare di potenzialità finanziarie importanti”.