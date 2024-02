MN - Ricci: "Gli infortuni hanno inciso tantissimo: giudichiamo il Milan al completo, finora ogni valutazione non può essere definitiva"

Il Milan giocherà oggi alle 18 contro il Frosinone fuori casa. I rossoneri proveranno a portare a casa i tre punti dopo il pareggio con il Bologna per riprendere la corsa in campionato, in attesa di debuttare anche in Europa League. Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Dario Ricci, conduttore radiofonico per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Come ti spieghi il rendimento tanto altalenante da parte del Milan nel corso della stagione corrente?

“Per me gli infortuni hanno inciso tantissimo. Considerate che il Milan non ha praticamente mai avuto Kalulu e Tomori, pilastri dello scudetto di due anni fa. Inoltre adesso Pioli avrà a disposizione Bennacer con continuità, dopo praticamente una stagione circa. Giudichiamo i rossoneri al completo. Sin qui, le valutazioni possono essere solo parziali e non definitive”.