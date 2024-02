MN - Ricci: "Obiettivi? Il Milan deve provarci in Europa League. Si qualificherà in Champions l'anno prossimo"

Il Milan giocherà oggi alle 18 contro il Frosinone fuori casa. I rossoneri proveranno a portare a casa i tre punti dopo il pareggio con il Bologna per riprendere la corsa in campionato, in attesa di debuttare anche in Europa League. Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Dario Ricci, conduttore radiofonico per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

A quali obiettivi stagionali può realisticamente puntare il Milan?

“Ho sempre pensato fosse una squadra da qualificazione in Champions e, infatti, così sarà. Nonostante i tanti infortuni, fino a qui, il Milan ha fatto una stagione molto positiva. Poi non scordiamoci dell’Europa League: la squadra di Pioli ha il dovere morale di provarci. Dopodichè si vedrà”.