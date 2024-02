MN - Ricci sicuro: "Milan, mi risultano seri contatti con Antonio Conte. Va detto che Pioli..."

Il Milan giocherà oggi alle 18 contro il Frosinone fuori casa. I rossoneri proveranno a portare a casa i tre punti dopo il pareggio con il Bologna per riprendere la corsa in campionato, in attesa di debuttare anche in Europa League. Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Dario Ricci, conduttore radiofonico per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Hai citato Pioli: pensa che siano gli ultimi cinque mesi del tecnico emiliano sulla panchina del Milan?

“Mi risultano seri contatti con Antonio Conte. Però, alla fine, nel calcio conta il campo. In questa stagione, tra mille difficoltà, Pioli ha fatto vedere cose molto importanti, tatticamente parlando. Già una volta si è riguadagnato la riconferma, sovvertendo ogni stadio di trattativa avanzata (estate 2020 ndr)”.