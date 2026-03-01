MN - Risentimento al flessore della coscia destra per Bartesaghi

Arrivano le prime indiscrezioni sul problema fisico che ha costretto Davide Bartesaghi a lasciare il campo nel finale di Cremonese-Milan, dopo essersi conquistato il calcio d'angolo da cui poi è nata la rete del vantaggio rossonero di Pavlovic. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il terzino rossonero ha accusato un risentimento al flessore della coscia destra.

Dalle immagini - e dalla tempestività della sostituzione - si è capito subito che la zona interessata fosse quella e che non si trattasse di "semplici" crampi. Nelle prossime ore si valuteranno con maggiore precisione le condizioni del giocatore del Diavolo.

di Pietro Mazzara