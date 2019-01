MN - Riva (Tuttosport): "Non è detto che un'eventuale assenza di Higuain avvantaggi la Juventus, Cutrone può dare spettacolo"

Fabio Riva, giornalista di Tuttosport, è intervenuto a MilanNews.it per commentare la situazione nel giorno della finale di Supercoppa.

Su Higuain: "Il fermento palpabile va al di là dell'attesa della partita. E' una situazione surreale, se in estate avessimo pronosticato una situazione del genere nessuno ci avrebbe creduto. Se Leonardo riuscisse a trovare un sostituto ideale contenti tutti quanti".

Sull'eventuale assenza dell'argentino: "Per quel che ho visto di recente a San Siro e negli ultimi anni alla Juventus, non è scontato che l'eventuale assenza di Higuain sia un danno. Si è capito che l'argentino nei momenti in cui c'è la pressione a volte va in difficoltà. Chissà che Cutrone non approfitti della situazione per dare spettacolo. Secondo me la Juventus non sarà così avvantaggiata dall'eventuale assenza di Higuain".

Su Allegri in conferenza stampa: "Sembrava spavaldo a tratti, ma in alcuni momenti della conferenza stampa ha dato il messaggio opposto. Ha fatto capire che la Juventus deve battere il Milan e vincere questa coppa, ha anche detto che la Juve con tutti gli investimenti effettuati deve fare un ulteriore salto di qualità".