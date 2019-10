MN - Roj: "Capienza del nuovo impianto sui 60-63.000 spettatori con possibilità di estendere"

Massimo Roj, Fondatore di Progetto CMR e Co-fondatore di Sportium, ha parlato a MilanNews.it della capienza del nuovo stadio sotto progetto: “Lo stadio avrà complessivamente 60.000 posti, estendibili a 63.000/65.000 in base alle esigenze, e 12.500 posti saranno premium. Sarà possibile estendere il numero delle sedute, garantendo la necessaria flessibilità per poter ospitare eventi particolari come ad esempio le finali di UEFA, avendo progettato soluzioni strutturali ad hoc per ampliare la capienza a necessità”.