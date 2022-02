MN - Rossi: "Tonali e Bennacer non bastano, il Milan ha bisogno di più interpreti in quel ruolo"

Delio Rossi, ex allenatore anche della Salernitana, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sul centrocampo rossonero: "Tonali e Bennacer sono due giocatori, una squadra che vuole competere ad alti livelli ne deve avere di più in quel ruolo. Con il discorso delle cinque sostituzioni, inoltre, diventa fondamentale la panchina perché si possono vincere le partite cambiano bene".