MN - Rovera su Giroud: "Se continua a segnare gol decisivi potrebbe generare rimpianti per la Francia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Rovera, penna e voce di RMC Sport France, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Giroud: “E’ sempre molto amato in Francia anche se, la fortissima concorrenza nel reparto offensivo, gli è costata posto e convocazioni. Se continua a segnare gol decisivi come quelli che ha fatto durante la stagione potrebbe far sorgere qualche rimpianto in seno alla Nazionale”