MN - Sala (La Dominante): "Consiglio a Liberali? Continua ad avere testa sulle spalle"

Mattia Liberali si sta prendendo la scena in queste prime amichevoli del Milan, mostrando al di là di una tecnica invidiabile anche grande personalità. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato con chi l'ha visto dare i primi calci: Mauro Sala, responsabile del settore giovanile de La Dominante. In esclusiva per MilanNews.it

Un consiglio da dargli?

"So che a questa età è facile montarsi la testa, quindi mi auguro che continui invece ad averla sulle spalle ma so che la famiglia è sana e non ama esporsi. Noi siamo contenti che un nostro giocatore stia facendo questo percorso, per La Dominante è un altro grande successo".