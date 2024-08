MN - Sala (La Dominante): "Liberali rapido e intelligente, oltre ad avere un piede educato"

Mattia Liberali si sta prendendo la scena in queste prime amichevoli del Milan, mostrando al di là di una tecnica invidiabile anche grande personalità. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato con chi l'ha visto dare i primi calci: Mauro Sala, responsabile del settore giovanile de La Dominante. In esclusiva per MilanNews.it

Liberali con la sua tecnica è la ventata d'aria fresca in un calcio sempre più fisico

"Io dico che in un calcio che va a grande velocità uno come lui ci sta perché è rapido e intelligente, oltre ad avere un piede educato. E poi bisogna essere al posto giusto al momento giusto sfruttando le opportunità che gli vengono date".