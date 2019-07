MN - Sala: "Milan? Campagna acquisti non faraonica, ma intelligente"

Luigi Sala, ex difensore rossonero, in esclusiva a Milan News ha commentato gli acquisti del Diavolo: "Sono tutti giocatori molto interessanti. È una campagna acquisti mirata, fatta con le scelte giuste, con un allenatore che sa quello che vuole per poi pretenderlo in campo. Non poteva essere, e non sarà, una campagna acquisti faraonica ma è una campagna acquisti molto intelligente e su cui il Milan poi potrà contare per tutto l’anno.”