MN - Sassuolo-Milan, al Mapei Stadium presente anche Paul Singer

Fonte: dai nostri inviati al Mapei Stadium, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

© foto di Antonio Vitiello Pietro Mazzara

Per Sassuolo-Milan al Mapei Stadium, match che chiuderà il campionato di Serie A 21/22 e che rappresenta l'ultimo scoglio tra la squadra rossonera e un grandissimo sogno, allo stadio è presente non solo la dirigenza al gran completo, ma anche la proprietà: oltre Gazidis, Maldini, Massara e Scaroni c'è anche la famiglia Singer in tribuna. Di seguito la foto esclusiva della nostra redazione che immortala Paul e Gordon Singer.