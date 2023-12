MN - Saudati: "Il Milan ha bisogno di essere rinforzato. Gli acquisti fatti in estate..."

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Luca Saudati, calciatori del Milan nella stagione 1996-1997. Ecco le sue parole in risposta alla domanda: "Il Milan è ancora in corsa per lo scudetto?"

“Sinceramente? No. Per lunghezza e qualità dell’organico, quest’anno l’Inter è nettamente davanti a tutte le altre”.

Verso quali profili ti orienteresti a gennaio? “Cercherei di allungare l’organico. Anche perché, gli acquisti fatti in estate, non hanno spostato più di tanto. Il Milan ha bisogno di essere rinforzato. Dipenderà dal budget a disposizione”.