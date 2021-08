MN - Scaramuzzino: "Scudetto? La conferma di Pioli darà un piccolo vantaggio"

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista spesso al seguito del Milan per "Tutto il calcio minuto per minuto", si è così espresso in un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sull'obiettivo in campionato dei rossoneri: "Il Milan è sicuramente tra le pretendenti allo Scudetto. Non lo dice tanto il calcio estivo, ma il valore della rosa che è alto nonostante le due perdite di Donnarumma e Calhanoglu che, per quanto possibile, dovevano essere evitate. La conferma di Pioli, comunque, dà quel piccolo vantaggio in fatto di equilibrio della squadra e di conoscenza degli uomini che può risultare un fattore importante nella corsa allo Scudetto".