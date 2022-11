MN - Scaramuzzino su Leao: "O gioca da 5 o da 7 in su, ma non è un limite"

MilanNews.it

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista RAI, si è così espresso in un'intervista a MilanNews.it sui giocatori in vista del Mondiale: “I giocatori vedono nel Mondiale una vetrina per dimostrare il proprio valore e non credo che questo possa essere motivo di critica. Leao da sempre va spronato. Sappiamo quanto Pioli con quanta pazienza, dedizione e passione si sia dedicato a questo. La sua forza è quella di essere dirompente ma non è mai un giocatore da sei: o gioca da cinque oppure da sette in su. Non credo che questo sia un limite, bisogna motivarlo per far salire la media”.