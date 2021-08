MN - Scaramuzzino sulla Serie A: "Gli allenatori potranno incidere parecchio"

Giovanni Scaramuzzino, giornalista e radiocronista spesso al seguito del Milan per "Tutto il calcio minuto per minuto", si è così espresso in un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulla Serie A: "Mi aspetto un campionato tatticamente più evoluto rispetto all'anno scorso. È andato via Conte, ma sono arrivati allenatori del calibro di - cito in ordine sparso - Spalletti, Mourinho, Sarri e Allegri. Mi aspetto, quindi, un campionato un cui gli allenatori potranno incidere parecchio".