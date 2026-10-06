MN - Serafini non è preoccupato, ma avverte su Ramos: "Non può fare 10-11 km a partita. Fa il centravanti, non il mediano"

Il giornalista Luca Serafini ha spiegato di non essere preoccupato dal fatto che Gonçalo Ramos ha segnato finora un solo gol nel Milan

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Luca Serafini, noto giornalista e grande tifoso milanista, ha rilasciato queste parole su Gonçalo Ramos e sull'inizio di stagione del Milan di Ruben Amorim:

Su Gonçalo Ramos, fin'ora pochi gol però buone prestazioni. Sei preoccupato oppure secondo te arriveranno anche i suoi gol?

"No, non sono preoccupato, sono preoccupato dal fatto che nel Milan negli ultimi 15 anni a parte Ibrahimovic e Giroud potevano giocare anche Pierino Prati o Sormani come centravanti e non faceva gol. Io sono preoccupato dal fatto che Gonçalo Ramos faccia 10-11 km a partita, che sia quello fra tutte e due le squadre che ha percorso più strada, vuol dire che non fa il centravanti, vuol dire che fa il mediano o che fa il centrocampista o che fa il trequartista, ma non fa il centravanti. Il centravanti sta là, poi per carità esce dall'area, partecipa al gioco, ma non fa 11 km a partita. Se tu lo servi, il Portogallo insegna, il Venezia insegna, fa gol".

Un giudizio sulle prime sei partite del Milan in queste stagione ed un pensiero su Amorim

"Io credo che il Milan abbia delle grandi potenzialità, che abbia una base di qualità notevole, ma spero che la lezione ad Amorim sia servita. Secondo me quando tu arrivi in un club che per l'ennesima volta in pochi anni ha fatto la rivoluzione dello staff tecnico, lo staff dirigenziale, la rosa, devi affidarti ad un numero di giocatori, avere una formazione titolare e intorno ad essa fare quei cambiamenti, esperimenti che ti servono. Cambiare 4/5/6 giocatori in ogni partita non serve, il Milan ha 12/13 giocatori di grande livello e da quelli bisogna ripartire. E quelli a me rendono fiducioso perché i tre dietro con Pavlovic, Gila e De Winter mi piacciono, Rabiot e Modric mi piacciono, Chukwueze e Moreira mi piacciono, siamo sbilanciati? Si però si preoccuperanno gli avversari se è vero che vuoi dominare. Insomma questi 7/8 giocatori dai quali partire a me rendono fiducioso per la stagione".