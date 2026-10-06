Pasotto: "Dire che Ramos ha contribuito a pensionare Ronaldo è esagerato: ha semplicemente fatto il suo lavoro"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Goncalo Ramos, attaccante portoghese in forza al Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Goncalo Ramos, attaccante portoghese in forza al Milan: "C'è chi fa il vuoto intorno a sé per lesa maestà, e chi in quel vuoto ci si infila. Perché nel calcio i vuoti è meglio se durano il meno possibile: sono fatti per essere riempiti. Gonçalo Ramos ha semplicemente fatto il suo lavoro: nella prima partita senza l'ombra lunga di Ronaldo, in Danimarca, l'ha buttata dentro. E aveva fatto lo stesso qualche giorno prima, andando in buca contro la Norvegia mentre CR7 masticava amaro in panchina, dopo un riscaldamento di mezzora a cui non è seguito nemmeno un minuto di partita. Insomma, mentre si consumava il teatrale strappo tra Cristiano e la nazionale portoghese, la Seleçao aveva un altro attaccante che ripagava le scelte complicate del ct Jorge Jesus. "Ronaldo? Le questioni esterne non influenzano l'importanza della partita - ha poi detto il centravanti rossonero al termine della gara -. Ora la cosa più importante è la prossima e questo basta per il nostro gruppo. Abbiamo tutti molta qualità, il mister ha un'ampia scelta, ma ovviamente sono felice di consolidare la mia posizione all'interno del gruppo".

Ora, dire che Ramos ha contribuito a "pensionare" Ronaldo dalla nazionale è senz'altro esagerato. Di certo, però, con i suoi gol ha fornito un'ottima sponda a un allenatore sotto la cui gestione è immaginabile che prima o poi il caso sarebbe deflagrato".