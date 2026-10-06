Bianchin: "Col Sassuolo Jashari potrebbe giocare vicino a Modric con Rabiot in posizione più avanzata"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, attaccante del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, attaccante del Milan: "Alexis Saelemaekers sarà operato alla caviglia destra (probabilmente la prossima settimana) e per il Milan è una brutta notizia: perde un giocatore che nelle scorse settimane era in crescita. Saelemaekers si è fermato durante la pausa e gli accertamenti degli ultimi giorni hanno complicato il quadro.

L'operazione naturalmente allunga di molto i tempi di recupero che si stimano sui 4 mesi. Saelemaekers starà fuori fino a 2027 inoltrato, forse fino a metà febbraio, togliendo al Milan un'importante opzione sulla trequarti. Aumentano così le responsabilità per Alphadjo Cisse e Christian Pulisic, i giocatori che hanno le sue funzioni nell'undici del Milan. Già domenica, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, CP11 sarà quasi sicuramente titolare. Cisse si giocherà l'altra maglia con Loftus-Cheek e Jashari, che potrebbe giocare vicino a Modric, con Rabiot in posizione più avanzata. Amorim penserà a tutto questo nei prossimi giorni, valutando anche le rotazioni per la partita di giovedì a Salisburgo in Europa League".

Questo il comunicato del Milan: "Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale. Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico. Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato".