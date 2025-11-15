MN - Sereni: "Napoli un po' più su del Milan, ma una sola competizione e la fisionomia di squadre che dà Allegri potranno fare la differenza"

Andrea Sereni, giornalista di Repubblica al seguito del Milan, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il Milan può superare il Napoli nelle gerarchie?

"Dipende anche da come il Napoli verrà fuori dal momento di crisi. Come rosa, Conte ha una rosa più profonda, nonostante questi acquisti sbagliati dell'estate. Il Milan sta crescendo, non ha le coppe europee. Non dico siano sullo stesso piano, perché mantengo il Napoli un po' più su, ma una sola competizione e la fisionomia di squadre che dà Allegri potranno fare la differenza. Il derby dirà qualcosa, poi il calendario dei rossoneri non è neanche così complicato".

LE PAROLE DI PULISIC

Christian Pulisic ha rilasciato una lunga intervista a CBS Sports. Queste le sue parole sullo scudetto e sui suoi obiettivi personali: "Se non vincere lo scudetto renderebbe la nostra stagione negativa? E' il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremmo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante cose belle. Ma quando vinci quel trofeo, non c’è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato. Gli obiettivi realizzativi sono cose private, almeno per me. Non li voglio condividere. C’è hià abbastanza pressione su di noi, non c’è bisogno di metterne altra. Le persone non si rendono conto della pressione che mettiamo su di noi, io chiedo tantissimo a me stesso, ma è una cosa che fanno tutti i professionisti. Mi pongo obiettivi di gol per aiutare la squadra“.