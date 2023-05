MN - Servirà un centrocampista dopo l'infortunio di Bennacer? Zille: "Il Milan dovrà intervenire, ricerdando profili come Tonali..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con l’infortunio significativo di Bennacer diventa tuttavia indispensabile acquistare un ulteriore centrocampista? Federica Zille, inviata DAZN, ha risposto così alla seguente domanda in un'intervista rilasciata a MilanNews.it: “Sì, perché non penso proprio che Vranckx verrà riscattato. Quindi, per una ragione numerica, il Milan dovrà necessariamente intervenire, magari ricercando profili affidabili come lo sono Tonali, Bennacer stesso e Krunic. Con quali principi tattici? Questo è un notevole punto di domanda, perché non è detto che Pioli giocherà necessariamente con il 4-2-3-1”.