MN - Smoje: "Gli Over 30 in Serie A? C'è sempre la pressione di fare risultato subito"

Luka Modric sarà l'undicesimo giocatore croato a vestire la maglia del Milan. Il più forte croato, opinione diffusa. Cosa porterà ai rossoneri un fuoriclasse che a settembre però compirà 40 anni? Ne abbiamo parlato con il connazionale Dario Smoje, che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 1997/98. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Come lo vedi nel campionato italiano?

"Ti dirò, molto bene. Nel campionato italiano c'è meno intensità rispetto, ad esempio, all'Inghilterra. E non si cerca fisicità. È un campionato molto tattico e per questo può essere il torneo giusto per il Modric di oggi".

Non solo Modric. La Serie A punta su giocatori più vicini ai 40 che ai 30, basti pensare anche a Dzeko. O al ritorno del 35enne Immobile

"Succedeva anche prima, ricordo che quando ero in Italia un trentenne era considerato ancora un giovane calciatore. Il punto è che in Italia i talenti ci sarebbero, ma si devono utilizzare. Ma tutti vogliono i risultati e li vogliono subito, per l'allenatore non è facile gestire queste pressioni. E si punta così sull'esperienza".