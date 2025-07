AC Milan e Bitpanda insieme per il lancio di Vision (VSN) token

vedi letture

AC Milan e Bitpanda, principale piattaforma crypto in Europa, sono lieti di annunciare un'ulteriore espansione della loro partnership. I rossoneri supporteranno il lancio di Vision (VSN), il token che alimenta il nuovo ecosistema Web3 di Bitpanda.

Vision (VSN) sarà il token centrale della nuova suite di prodotti Web3 di Bitpanda e verrà ufficialmente presentato il 16 luglio. Fin dal primo giorno, i possessori del token potranno beneficiare di vantaggi concreti, tra cui staking incentives, governance rights, riduzioni delle commissioni e accesso anticipato alle vendite dei token. Questa collaborazione strategica con il Club rossonero punta a unire la passione per il calcio con il potenziale trasformativo dell'innovazione Web3.

La partnership tra AC Milan e Bitpanda, nata nel 2024, ha compiuto un passo decisivo nel febbraio 2025, quando Bitpanda è diventato Back-of-Shirt Sponsor della Prima Squadra maschile, entrando ufficialmente nel prestigioso gruppo dei Principal Partner del Club. Ora, con il lancio di Vision, AC Milan diventa un alleato strategico nello sviluppo dell'ecosistema Web3 di Bitpanda, offrendo una piattaforma senza pari per la distribuzione globale. Il Club agirà come un potente amplificatore, raccontando il progetto Vision ai milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo.

Il lancio di Vision rappresenta una pietra miliare nella missione di Bitpanda per rendere la tecnologia Web3 accessibile, funzionale e gratificante. Si tratta di una mossa audace verso la creazione di un ecosistema sicuro e inclusivo, in cui l'innovazione blockchain porta valore reale nel mondo quotidiano. Attraverso collaborazioni di grande impatto con brand iconici come AC Milan, Bitpanda sta colmando il divario tra finanza digitale ed esperienze di vita quotidiana.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: "Al Milan l'innovazione fa parte del nostro DNA. Cerchiamo costantemente nuovi modi per rafforzare il legame con i nostri tifosi, e collaborare con una piattaforma all'avanguardia come Bitpanda ci consente di farlo. Siamo entusiasti di lavorare al fianco di un Partner che condivide la nostra ambizione di superare i confini e abbracciare il futuro dell'interazione digitale".

"Quella che abbiamo davanti è un'opportunità unica: unire una solida infrastruttura tecnologica a un'influenza culturale di grande impatto fin dal primo giorno", ha dichiarato Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO di Bitpanda. "AC Milan è una realtà globale caratterizzata da una forte componente emotiva, mentre Bitpanda garantisce un'infrastruttura sicura e regolamentata. Insieme, cercheremo di stabilire nuovi standard su come sport e Web3 possano integrarsi in modo autentico e innovativo".