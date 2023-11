MN - Sorrentino su Pioli: "Lavora sodo e dà il massimo. È una persona vera, ne servirebbero di più nel calcio italiano"

vedi letture

La pausa nazionali sta per finire e a breve ritorneranno i club. Il Milan è atteso da settimane molto importanti prima di Natale: prima dovrà cercare di rimettersi in carreggiata in campionato e parallelamente dovrà tentare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con l'ex portiere, ora opinionista, Stefano Sorrentino che conosce bene anche Stefano Pioli che fu suo allenatore. Ecco le sue parole in esclusiva.

Come è solito reagire Pioli nei momenti più complicati?

“Lavorando sodo e dando il massimo per uscirne. Sapete qual è il bello di mister Pioli? Oltre a essere un allenatore preparatissimo, è una persona vera, genuina. Lui è esattamente come appare nelle interviste, come lo vedete voi. Quando è contento per una vittoria, lo fa trasparire. Esattamente come quando non è soddisfatto per una brutta prestazione o per una sconfitta. Il calcio italiano necessiterebbe di più personalità vere come lui”.