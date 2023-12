MN - Stirpe: "RedBird marchio e brand di prestigio, con il Milan rapporti positivi e propositivi"

vedi letture

E' la vigilia di Milan-Frosinone, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro. I ragazzi di Stefano Pioli, in campionato, sono reduci da una sofferta vittoria contro la Fiorentina grazie alla seconda rete stagionale firmata da Theo Hernandez. La recente sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund però, ha lasciato scorie in casa Milan soprattutto sul delicato tema riguardante gli infortuni: la tegola di Malick Thiaw con ogni probabilità costringerà Stefano Pioli a fare esordire il giovane Jan-Carlo Simic, difensore centrale classe 2005 della Primavera di Ignazio Abate. Non mancano però le buone notizie, con Ismael Bennacer verso il rientro nei convocati dopo il grave infortunio al ginocchio subito lo scorso maggio contro l'Inter nella sfortunata semifinale di Champions League.

Per quanto riguarda il Frosinone, reduce da una vittoria casalinga 2-1 contro il Genoa, questo un estratto estrapolato dall'intervista esclusiva sul sito di MilanNews.it al Presidente dei ciociari Maurizio Stirpe: "La proprietà rossonera? Red Bird è un marchio e brand di grande prestigio internazionale. La società Milan ha deciso di guardare al futuro in maniera forte e determinata. Logico è che, come per tutti i progetti sul lungo termine, è necessario adeguarsi alle tempistiche medio-lunghe che richiedono. Con la proprietà rossonera abbiamo rapporti positivi e propositivi. Quando ti relazioni con dirigenti di un club come il Milan, hai a che fare senza alcun dubbio con professionisti di grandissimo calibro. Tra i nostri obiettivi vi è quello di detenere ottimi rapporti con tutti i club, quelli di prima fascia, come nel caso dei rossoneri, inclusi”.