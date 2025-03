MN - Taibi: "Se arrivasse un direttore sportivo ne giova il Milan e Ibra"

Quale futuro per il Milan? Chi sono i principali responsabili del fallimento rossonero in questa stagione? Chi per il ruolo di direttore sportivo? Di questo e tanto altro ne ha parlato l'ex Milan ed attuale dirigente sportivo Massimo Taibi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Discorso società: quanto è importante la figura di un direttore sportivo?

"Oggi col calcio moderno non c'è più il direttore unico secondo me. Oramai si lavora in team. Maldini e Massara per fare un esempio, o l'Inter con Ausilio, Baccin e Marotta. Questi insegnano che si lavora in team. Per questo motivo se arrivasse un direttore sportivo bravo che accompagnasse, che facesse gruppo con Ibra, io credo che ne possa giovare sia il Milan che lo stesso svedese".