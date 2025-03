MN - Taibi sul ds: "Ho un debole per Modesto: nel Milan di Ibra sarebbe bello"

Quale futuro per il Milan? Chi sono i principali responsabili del fallimento rossonero in questa stagione? Chi per il ruolo di direttore sportivo? Di questo e tanto altro ne ha parlato l'ex Milan ed attuale dirigente sportivo Massimo Taibi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Chi a questo punto tra Berta, Paratici, Modesto e Tare?

"Questi sono tutti nomi all'altezza del Milan e che possano fare bene. Conoscono sia il calcio italiano, che è fondamentale, ma conoscono anche il calcio straniero. Io ho un debole per Modesto. Io credo che sia uno dei direttori sportivi più bravi che ci siano in circolazione. Uno che ha fatto molto bene in Inghilterra, in Italia, parla un po' di lingue, conosce il calcio, così come Paratici e Tare. Sono tutti profili importanti, ma io ho un debole per lui. Nel Milan di Ibrahimovic Modesto sarebbe una bella cosa".