MN - Tiribocchi sulla Serie A: "Sotto Milan e Inter, metto Napoli, Juve e Roma"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale commentatore tecnico per DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Milan e Inter: “Hanno qualcosa in più delle altre? Complessivamente sì, ma occhio anche al Napoli perché sembrava più distante settimane fa. Un po’ più sotto le milanesi metto gli azzurri, la Juventus e la Roma”.