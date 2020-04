MN - Top 5 gol della stagione, 3° posto: il sinistro di Calha che vale la semifinale

In attesa di conoscere il futuro di quest'annata calcistica, la redazione di MilanNews.it ha selezionato la top 5 dei gol segnati dai rossoneri nella stagione sin qui disputata.

La rubrica prosegue con il terzo posto, occupato dalla rete di Hakan Calhanoglu contro il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il 2-2 segnato proprio dallo stesso turco negli sgoccioli dei tempi regolamentari, nella seconda frazione supplementare è ancora Calha a regalare il gol qualificazione al Milan: il lancio di Kessie in profondità è millimetrico, il numero 10 controlla e si porta avanti il pallone senza perdere velocità e, poco prima di entrare in area da posizione defilata, scarica un violento sinistro incrociato che Sirigu può solo toccare con la mano, senza impedire che la sfera entri in porta. La partita terminerà poi 4-2, con il Milan che strappa il pass per la doppia semifinale contro la Juventus.

Appuntamento alle 20.30 per scoprire quale gol sarà al secondo posto!

3) Calhanoglu vs Torino in Coppa Italia

4) Bonaventura vs Napoli

5) Ibrahimovic vs Cagliari