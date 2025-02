MN - Tossani: "Milan sostenibile con un altro tipo di calcio. Felix? Non un gran difendente"

Il Milan perde a Rotterdam e rischia grosso in Champions League. Ancora una volta sono emersi problemi di approccio della squadra e anche uno scarso equilibrio. Ne abbiamo parlato con il match analyst Michele Tossani, in esclusiva per MilanNews.it.

Michel Tossani, questo Milan è sostenibile tatticamente?

"Con un altro tipo di calcio, forse. Con quello di Conceiçao non so. Perché il calcio di Conceiçao è fatto di forte pressione e ripartenze brevi, con grande abnegazione difensiva. E di questa rosa sappiamo delle carenze di Leao e lo stesso Joao Felix non mi sembra un grande difendente. Questa semmai è una squadra che può andar bene per un possesso prolungato".

Quindi una squadra più da Fonseca

"Con questi giocatori qui poteva avere più senso Fonseca di Conceiçao, a meno che non trovi da Felix e Leao maggiore applicazione a livello difensivo".