MN - Trevisani sul Milan: "L'esperienza di certi giocatori comincia a pesare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto telecronista sportivo Riccardo Trevisani è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Il giornalista ha parlato dei motivi che lo hanno portato a credere sempre nel Milan come squadra papabile per la vittoria del campionato (QUI L'INTERVISTA COMPLETA): “I tanti punti fatti lo scorso anno, una stagione in più sulle spalle e l’esperienza di certi giocatori che inizia a pesare. Theo Hernandez, Tonali, Leao sono alla terza stagione in rossonero e rientrano in una fascia d’età dove il miglioramento è più netto. A tutto questo va aggiunto il gran lavoro di Stefano Pioli nel passare da Atalanta-Milan 5-0 del dicembre 2019 fino ad un punto di distanza dallo Scudetto. Magari, dentro di me, non pensavo che l’Inter potesse lasciare tutti questi punti per strada ma in un campionato queste cose possono accadere”.