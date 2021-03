MN - Twomey (The Athletic): "I tifosi del Chelsea rimpiangono che Tomori sia partito prima dell'arrivo di Tuchel"

Liam Twomey, giornalista di The Athletic UK, è stato intervistato da MilanNews.it (qui l'articolo completo) e ha fatto il punto su Tomori e sull'opinione dei sostenitori Blues: "Molti tifosi del Chelsea rimpiangono che Tomori sia stato ceduto in prestito prima che Thomas Tuchel rimpiazzasse Frank Lampard come allenatore. Se fosse rimasto a Stamford Brigde, con molta probabilità adesso giocherebbe decisamente di più nella nuova linea a tre. Il Chelsea ha una buona difesa, per cui non penso che in questo momento Tomori gli manchi. Il problema arriverebbe se il Milan attivasse l'opzione d'acquisto e Tomori maturasse fino a diventare uno dei migliori centrali d'Europa. Questo sarebbe difficile da accettare per i tifosi".