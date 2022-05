MN - Valoti sul Milan: "Spicca per voglia, vigore e intensità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il dirigente sportivo Aladino Valoti si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su se il Milan sia pronto per vincere lo Scudetto: “Secondo me sì ma soprattutto per quello che si sta vedendo. Questa Milan è in grado di ribaltare le partite e spicca per voglia, vigore e intensità. La capacità tecnica della squadra si coniuga con la condizione fisica, adesso come adesso la squadra di Pioli è in estrema fiducia”.