MN - Vergognosi attacchi a Pulisic: club, Pioli e compagni solidali con l'americano

In campo non si è visto un bello spettacolo, ma ciò che si è letto nel post partita di Lazio-Milan nei confronti dell'attaccante rossonero Christian Pulisic è anche peggio. La redazione di MilanNews.it aveva riportato di come l'americano era stato subissato di insulti vergognosi su social da parte dei tifosi laziali dopo la partita di ieri sera (LEGGI QUI): insulti irripetibili in cui si è arrivati ad augurare la morte al giocatore e ai suoi familiari. Inaccettabile. Come appreso dalla nostra redazione il Milan si è schierato al fianco di Pulisic e così hanno fatto il mister Pioli e i compagni con messaggi di solidarietà in privato.

Il Milan ha postato anche un messaggio sui propri canali social in cui ha pubblicato una foto dell'americano e scritto: "Al tuo fianco, Christian Pulisic", con tanto di cuore.